Тиктокерка спросила отца, кого он любит больше, детей или внуков. Ответ заставил ее прослезиться

Тиктокерка @finding_torrie приехала в середине мая к семье, чтобы вместе отпраздновать День матери. За праздничным застольем она решила спросить родителей, кого они любят больше — детей или внуков. «[Я люблю внуков] не больше, но иначе, — ответил отец девушки. — Когда я смотрю на твою дочь, мою внучку, я вижу ее не такой, какой видишь ее ты, я вижу ее целиком». Когда блогерка уточнила, что он имеет в виду, мужчина пояснил, что уже видел собственными глазами, как его дочь из новорожденной стала взрослой женщиной. А потому, когда он смотрит на внучку, он видит «не только этого прекрасного ребенка», он видит и любит еще и «того человека, которым она однажды станет».