Тиктокерка спросила отца, кого он любит больше, детей или внуков. Ответ заставил ее прослезиться

Тиктокерка @finding_torrie приехала в середине мая к семье, чтобы вместе отпраздновать День матери. За праздничным застольем она решила спросить родителей, кого они любят больше — детей или внуков. «[Я люблю внуков] не больше, но иначе, — ответил отец девушки. — Когда я смотрю на твою дочь, мою внучку, я вижу ее не такой, какой видишь ее ты, я вижу ее целиком». Когда блогерка уточнила, что он имеет в виду, мужчина пояснил, что уже видел собственными глазами, как его дочь из новорожденной стала взрослой женщиной. А потому, когда он смотрит на внучку, он видит «не только этого прекрасного ребенка», он видит и любит еще и «того человека, которым она однажды станет».
Пересказывая диалог с отцом, @finding_torrie едва не прослезилась. А в конце ролика она посоветовала своим подписчикам задавать вопросы родителям, потому что «их ответы могут быть действительно исцеляющими». Сам тикток она назвала «Исцеление внутреннего ребенка».
Подписчики тепло встретили видео, но многие из них сомневаются, что услышали бы от собственных отца и матери настолько же поддерживающие слова. «Что исцеляет меня, так это знание того, что есть люди, у которых по-настоящему любящие родители. Пожалуйста, поблагодарите своего папу от меня», — пишут в комментариях.