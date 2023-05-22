Тараджи Пи Хенсон, Колман Доминго, H.E.R. и Халле Бейли в трейлере «Цветов лиловых полей»

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер новой экранизации романа Элис Уокер «Цветы лиловые полей», спродюсированной Опрой Уинфри, Стивеном Спилбергом, Скоттом Сандерсом и Куинси Джонсом.
Фильм выйдет на экраны кинотеатров 25 декабря. Он поведает классическую историю о судьбе двух темнокожих сестер в начале XX века в интерпретации режиссера Блитца Базавуле, ранее снявшего драму «Похороны Коджо».
Главные роли в картине исполнили Тараджи Пи Хенсон («Скрытые фигуры»), Даниэль Брукс («Оранжевый — хит сезона»), Колман Доминго («Бойтесь ходячих мертвецов»), Кори Хокинс («Черный клановец») и Халле Бейли («Русалочка»).
Кроме того, в ленты сыграли певица H.E.R. («Иуда и черный мессия»), Аунжануе Эллис-Тейлор («Король Ричард») и Фантазия Баррино. Для последней «Цветы лиловые полей» станут кинодебютом.
Сценарий фильма написал Маркус Гардли, работавший до этого над «Прислугой». Он основывал свой текст на романе Уокер и спектакле по его мотивам. Исполнительными продюсерами выступили Элис и Ребекка Уокер, а также Кристи Макоско Кригер, Карла Гардини, Мара Джейкобм, Адам Фелл, Куртеней Валенти, Шейла Уолкотт и Майкл Беугг.
Оператором картины стал Дэн Лаустсен («Форма воды»), художником-постановщиком — Пол Денэм Аустерберри («Флэш»), а монтажером — Джон Полл («Величайший шоумен»). Кроме того, хореографом выступила Фатина Робинсон («Девушки мечты»), дизайнером костюмов — Франсин Джеймисон-Танчак («Освобождение»).
Музыкальное сопровождение ленты разработал Крис Бауэрс («Зеленая книга», «Король Ричард») при участии Джордана Кэрролла («Величайший шоумен»), Моргана Родса («Сельма»), Ника Бакстера («Вавилон»), Стивена Брэя («Респект») и Блитца Базавуля.