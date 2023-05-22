Тараджи Пи Хенсон, Колман Доминго, H.E.R. и Халле Бейли в трейлере «Цветов лиловых полей»

Сценарий фильма написал Маркус Гардли, работавший до этого над «Прислугой». Он основывал свой текст на романе Уокер и спектакле по его мотивам. Исполнительными продюсерами выступили Элис и Ребекка Уокер, а также Кристи Макоско Кригер, Карла Гардини, Мара Джейкобм, Адам Фелл, Куртеней Валенти, Шейла Уолкотт и Майкл Беугг.