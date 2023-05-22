Реклама
Новости

Победительница «Евровидения» Лорин анонсировала гастрольный тур по Европе

Юлия Онодэра
Вчера в 23:28

Двукратная победительница музыкального конкурса «Евровидение» Лорин анонсировала гастрольный тур «Tattoo», который пройдет в странах Евросоюза и Великобритании. Об этом сообщил NME.

Тур начнется с концерта в ирландском Дублине 7 ноября. Затем певица отправится в Великобританию — там она выступит в Глазгоу и Лондоне 8 и 10 ноября соответственно.

После Лорин выступит в Амстердаме, Антверпене, Беерлине, Варшаве, Гамбурге, Осло, Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки, Тампере, Таллине, Риге и литовском городе Каунасе. Последний концерт тура состоится 1 декабря.

«Я так взволнована наконец отправиться в европейский тур и пригласить вас всех в свою вселенную Тур „Tattoo“ будет первым европейским туром, который я совершала в последнее время, и я более чем счастива вернуться на сцену и увидеть всех, кто поддерживал меня на протяжении пути», — заявила Лорин.

В 2023 году Лорин во второй раз выиграла песенный конкурс «Евровидение» с композицией под названием «Tattoo». Она стала первой женщиной и вторым музыкантом в истории, которому удалось победить дважды. До этого артистка выиграла «Евровидение» в 2012 году с песней «Euphoria».

расскажите друзьям
теги
ЕС
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»