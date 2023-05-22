Победительница «Евровидения» Лорин анонсировала гастрольный тур по Европе

«Я так взволнована наконец отправиться в европейский тур и пригласить вас всех в свою вселенную Тур „Tattoo“ будет первым европейским туром, который я совершала в последнее время, и я более чем счастива вернуться на сцену и увидеть всех, кто поддерживал меня на протяжении пути», — заявила Лорин.