Победительница «Евровидения» Лорин анонсировала гастрольный тур по Европе

Тур начнется с концерта в ирландском Дублине 7 ноября. Затем певица отправится в Великобританию — там она выступит в Глазгоу и Лондоне 8 и 10 ноября соответственно.
После Лорин выступит в Амстердаме, Антверпене, Беерлине, Варшаве, Гамбурге, Осло, Копенгагене, Стокгольме, Хельсинки, Тампере, Таллине, Риге и литовском городе Каунасе. Последний концерт тура состоится 1 декабря.
«Я так взволнована наконец отправиться в европейский тур и пригласить вас всех в свою вселенную Тур „Tattoo“ будет первым европейским туром, который я совершала в последнее время, и я более чем счастива вернуться на сцену и увидеть всех, кто поддерживал меня на протяжении пути», — заявила Лорин.
В 2023 году Лорин во второй раз выиграла песенный конкурс «Евровидение» с композицией под названием «Tattoo». Она стала первой женщиной и вторым музыкантом в истории, которому удалось победить дважды. До этого артистка выиграла «Евровидение» в 2012 году с песней «Euphoria».