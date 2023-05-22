Британский актер Рэй Стивенсон скончался на съемках в Италии. Ему было 58 лет

Британский актер Рэй Стивенсон, известный по кинофраншизам «Тор» и «Дивергент», скончался на съемках в Италии в возрасте 58 лет. Об этом сообщило РИА «Новости».
20 мая Стивенсону стало плохо во время пребывания на острове Искья, после чего его госпитализировали в тяжелом состоянии. 22 мая состояние актера ухудшилось, и он скончался. Причина его смерти не называется.
В Италии Стивенсон снимался в фильме «Казино на Искье» («Cassino a Ischia») под руководством Фрэнка Чиоты. Главную роль в картины исполняет Уго Дигеро.
Рэй Стивенсон родился 25 мая 1964 года в Северной Ирландии. Он с детства мечтал стать актером, хотя изначально учился на художника и архитектора. В 25 лет Стивенсон все-таки поступил в театральную школу.
Он участвовал в сериалах «Рим» и «Черные паруса», хорроре «История одного вампира» и комедии «Копы в глубоком запасе». Также в ег фильмографии — «Декстер», «Испанская принцесса», «Викинги».