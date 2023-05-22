В Москве пройдет гала-концерт к 120-летию Арама Хачатуряна

6 июня в Большом зале московской консерватории пройдет гала-концерт, посвященный 120-летию Арама Хачатуряна. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Произведения великого композитора сыграет Государственный симфонический оркестр имени Светланова. Дирижировать будет худрук Национального оркестра Армении Эдуард Топчян.
В программе — сюиты из балетов «Спартак» и «Гаянэ», музыка к пьесе Лопе де Вега «Валенсианская вдова», сюита из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад», рапсодия для виолончели с оркестром. Последнюю исполнит лауреат XIV международного конкурса имени Чайковского, виолончелист Нарек Ахназарян.
Арам Хачатурян считается столпом армянской и советской композиторской школы. За свою карьеру он написал три балета, три симфонии, шесть концертов, а также музыку к фильмам и спектаклям, выступил автором музыки Государственного гимна Армянской ССР.