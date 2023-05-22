Реклама
Новости

Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Семён Гудошников
Сегодня в 13:14

Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, если проживающему там армянскому населению обеспечат безопасность. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

«86 600 квадратных километров включают в себя территорию Нагорного Карабаха, но при этом мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности народа НК должен обсуждаться в формате Степанакерт-Баку. <…> И если мы верно понимаем друг друга с Азербайджаном, то Армения признает территориальную целостность Азербайджана в названных пределах, а Баку — территориальную целостность Армении в 29 800 квадратных километров», — цитирует его слова «Sputnik Армения».

Кроме того, премьер-министр сказал, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не снят с повестки: «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно? Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может де-юре принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ».

По словам Пашиняна, если страна придет к выводу, что ОДКБ больше не действует в Армении, статус члена организации будет мешать обсуждать вопросы безопасности с другими странами. «Вы думаете, что Армения не имела возможности закупать у других стран вооружение или военную технику? Имела. Эти возможности были закрыты, и это объяснилось членством Армении в ОДКБ», — пояснил он. Пашинян также заявил, что страна пока не решила, участвовать ли в совместных учениях ОДКБ в Киргизии.

расскажите друзьям
люди
Никол Пашинян
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»