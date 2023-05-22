Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана

Кроме того, премьер-министр сказал, что вопрос о выходе страны из ОДКБ не снят с повестки: «Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того, как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня, пока есть вопрос, который нужно обсудить, этот вопрос обсуждается, верно? Постоянно обсуждается, приедет мониторинговая группа в Армению или нет, почему она не приедет, мы прозрачно об этом говорим. Не исключаю, что Армения может де-юре принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ».