Marvel показала новый трейлер «Секретного вторжения»

На ютуб-канале Marvel Entertainment появился новый трейлер мини-сериала «Секретное вторжение». Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+ уже меньше чем через месяц — 21 июня.
Ролик вышел с подзаголовком «Борьба», и он оправдывает свое название: тут и попытки задушить противника, и стрельба, и взрывы, и даже эпичные сражения с существами и людьми с инопланетными способностями.
Действие «Секретного вторжения» разворачивается вокруг сопротивления Ника Фьюри фракции скруллов — инопланетной расе, которая по законам жанра прибыла захватывать Землю. Главная способность этих космических существ — перевоплощаться в людей, даже тех, кого они видели всего один раз.
Главной задачей Фьюри становится спасение человечества. Его союзниками выступят Эверетт Росс, Мария Хилл и скрулл Талос.
Главную роль играет Сэмюэль Л.Джексон. Также в сериале появятся Бен Менделсон, Эмилия Кларк, Коби Смалдерс, Оливия Колман, Кристофер МакДональд и другие. Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим.