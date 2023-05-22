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Marvel показала новый трейлер «Секретного вторжения»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:03

На ютуб-канале Marvel Entertainment появился новый трейлер мини-сериала «Секретное вторжение». Премьера состоится на стриминговой платформе Disney+ уже меньше чем через месяц — 21 июня.

Ролик вышел с подзаголовком «Борьба», и он оправдывает свое название: тут и попытки задушить противника, и стрельба, и взрывы, и даже эпичные сражения с существами и людьми с инопланетными способностями.

Действие «Секретного вторжения» разворачивается вокруг сопротивления Ника Фьюри фракции скруллов — инопланетной расе, которая по законам жанра прибыла захватывать Землю. Главная способность этих космических существ — перевоплощаться в людей, даже тех, кого они видели всего один раз.

Главной задачей Фьюри становится спасение человечества. Его союзниками выступят Эверетт Росс, Мария Хилл и скрулл Талос.

Главную роль играет Сэмюэль Л.Джексон. Также в сериале появятся Бен Менделсон, Эмилия Кларк, Коби Смалдерс, Оливия Колман, Кристофер МакДональд и другие. Режиссеры — Томас Безуча и Али Селим.

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Сэмюэл ДжексонБен МенделсонЭмилия КларкКоби СмалдерсОливия КолманКристофер МакдональдТомас Безуча
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