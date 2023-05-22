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Бананы могут признать социально значимым продуктом в России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:30

По итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию Минэкономразвития поручило рассмотреть вопрос признания бананов социально значимым продуктом для россиян. Об этом пишет газета «Известия», ознакомившаяся с протоколом совещания.

Документ утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В нем отмечается, что этот статус необходимо обсудить в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле, вероятно, мера повлияет на политику относительно ввоза и вывоза бананов.

Отдельным пунктом предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы. На данный момент базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 евро за килограмм.

По какой причине правительственная комиссия посчитала необходимым приравнять бананы к социальной значимым продуктам, не уточняется.

Как отмечают «Известия», в прошлом году импорт бананов в Россию значительно уменьшился, а цены в рознице из‑за этого выросли.

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Андрей Белоусов
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