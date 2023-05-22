Бананы могут признать социально значимым продуктом в России

Документ утвердил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В нем отмечается, что этот статус необходимо обсудить в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле, вероятно, мера повлияет на политику относительно ввоза и вывоза бананов.