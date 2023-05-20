Греция вернула сотни похищенных древних артефактов после 17 лет судебных споров

Великобритания вернет в Грецию 351 предмет из коллекции древних артефактов британского арт-дилера Робина Саймса. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на греческого министра культуры и спорта Лину Мендони.
Греция пыталась вернуть артефакты путем судебных разбирательств в течение 17 лет. Ответчиком со стороны Саймса выступала его компания Robin Symes Limited.
В коллекции Робина Саймса находятся тысячи предметов древнего искусства, найденных в ходе нелегальных раскопок. Греческие власти настаивают, что арт-дилер играл ключевую роль в международной преступной сети, которая торговала древностями.
«Статуи, статуэтки, скульптуры, вазы, украшения, посуда и аксессуары, датированные периодом от неолита до ранневизантийской эпохи и находившиеся во владении ликвидированной компании Robin Symes Limited, были возвращены греческим государством и репатриированы после успешного исхода многолетнего дела, — заявили в Минкультуры Греции.
Из Британии в Грецию вернется в том числе бронзовая статуя юного Александра Македонского. Также Афины будут добиваться возвращения статуи Парфенона, которая была вывезена из Греции дипломатом лордом Элгином в начале XIX века и сейчас стоит в Британском музее.