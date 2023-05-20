Греция вернула сотни похищенных древних артефактов после 17 лет судебных споров

Из Британии в Грецию вернется в том числе бронзовая статуя юного Александра Македонского. Также Афины будут добиваться возвращения статуи Парфенона, которая была вывезена из Греции дипломатом лордом Элгином в начале XIX века и сейчас стоит в Британском музее.