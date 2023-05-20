Hyundai и Kia выплатят 200 млн долларов тем, у кого из‑за тиктоков угнали автомобили

Видео появились в соцсетях в 2021 году. В них объяснялось, как взломать некоторые модели Hyundai и Kia, в которых отсутствует кнопочное зажигание и противоугонные устройства. Они завирусились, и дети в возрасте около 12 лет приняли участие в Kia Challenge: они выкладывали обучающие ролики по взлому автомобиля с помощью одного лишь USB-кабеля.