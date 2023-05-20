Hyundai и Kia выплатят 200 млн долларов тем, у кого из‑за тиктоков угнали автомобили

Hyundai и Kia решили урегулировать групповой иск в размере 200 млн долларов в связи с ростом случаев угонов их автомобилей, сообщает Reuters. Угоны начались после появления вирусных роликов, которые выложил в тикток и ютьюб аккаунт Kia Boyz.
Видео появились в соцсетях в 2021 году. В них объяснялось, как взломать некоторые модели Hyundai и Kia, в которых отсутствует кнопочное зажигание и противоугонные устройства. Они завирусились, и дети в возрасте около 12 лет приняли участие в Kia Challenge: они выкладывали обучающие ролики по взлому автомобиля с помощью одного лишь USB-кабеля.
Сколько конкретно машин было взломано, неизвестно. Однако полиция города Милуоки сообщила, что в 2020 году было украдено 469 автомобилей Kia и 426 автомобилей Hyundai. В 2021-м число увеличилось до 3557 автомобилей Kia и 3406 автомобилей Hyundai.
По данным Национального управления безопасности движения на трассах, эти кражи автомобилей привели к 14 зарегистрированным авариям и восьми погибшим.