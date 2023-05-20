Активисты за сохранение дома Басевича в Петербурге залезли в здание, но снос продолжился

19 мая несколько активистов, протестующих против сноса дома Басевича в Петербурге, залезли в здание. Когда начался снос, они все еще находились там, сообщает «Бумага» со слов их знакомого.
Днем 19 мая у огороженного дома Басевича собрались десятки горожан, они выстроились вдоль забора, требуя прекратить снос. Некоторые из них залезли внутрь здания и остались там, но снос дома это не остановило.
«Мы появились [в здании] в ночь с 18 на 19 [мая]. Попали через небольшое окно, где‑то на уровне 2-3 этажа с помощью стремянки. Ночевали. <…> Решили, что это наиболее эффективный способ остановить снос в данной ситуации: не будут же сносить здание, в котором находятся люди», — рассказал изданию анонимный градозащитник.
Собеседник «Бумаги» заявил, что активистов «никак не задело», но вокруг слышны звуки обрушений и есть «ощущение, что потолок может обвалиться». По словам активистов, вечером 19 мая в доме Басевича находились несколько групп, которые сменяли друг друга, запасов еды и воды у них нет.
Всего к дому Басевича пришли около 30 человек, в том числе градозащитник Олег Мухин, которого безуспешно пытались привлечь к ответственности за пикет у дома Басевича. Снос самого здания начался 18 марта — Городской суд отказался накладывать на здание меры предварительной защиты.