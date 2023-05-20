Активисты за сохранение дома Басевича в Петербурге залезли в здание, но снос продолжился

Собеседник «Бумаги» заявил, что активистов «никак не задело», но вокруг слышны звуки обрушений и есть «ощущение, что потолок может обвалиться». По словам активистов, вечером 19 мая в доме Басевича находились несколько групп, которые сменяли друг друга, запасов еды и воды у них нет.