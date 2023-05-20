Бейонсе и Кендрик Ламар записали ремикс на «America Has a Problem»

Бейонсе и Кендрик Ламар объединились и записали ремикс на трек «America Has a Problem» с седьмого альбома певицы «Renaissance». Послушать его можно здесь.
Новую версию песни Ламар открывает минутным куплетом с шуткой об искусственном интеллекте, которому следует учиться на его текстах.
Это не первый раз, когда артисты объединятся. Ламар появлялся на композиции «Freedom» из альбома Бейонсе «Lemonade» и исполнял ее со сцены BET Awards вместе с певицей.
В феврале Бейонсе анонсировала мировой тур. Тур будет назван «Renaissance» — так же, как и последний альбом певицы, который она выпустила 29 июля 2022 года. Будет ли исполнятся ремикс «America Has a Problem» на концертах, неизвестно.
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