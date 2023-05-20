Рик Далтон — герой фильма «Однажды в… Голливуде», где его играет Леонардо Ди Каприо, а также романов «Однажды в Голливуде» (вышел в 2021 году) и «Фильмы Рика Далтона» (2022 год). По сюжету он актер, который снимается в основном в вестернах, но после нескольких второсортных проектов перестает быть любимцем публики и срочно пытается найти выход из этой ситуации.