Умер Рик Далтон — персонаж фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте подкаста Video Archives, который ведет Тарантино вместе со сценаристом Роджером Эвери.
В сообщении говорится, что Далтон скончался в своем доме на Гавайях. Ему было 90 лет, его «пережила жена Франческа».
Далтон был наиболее известен своими ролями в вестерне «Закон охоты» и трилогии «Пожарный». Также актер был звездой фильмов «14 кулаков МакКласки» и «Операция динамит».
Зачем Тарантино «убил» своего же персонажа, неизвестно. Но мы все опечалены этим известием.
Рик Далтон — герой фильма «Однажды в… Голливуде», где его играет Леонардо Ди Каприо, а также романов «Однажды в Голливуде» (вышел в 2021 году) и «Фильмы Рика Далтона» (2022 год). По сюжету он актер, который снимается в основном в вестернах, но после нескольких второсортных проектов перестает быть любимцем публики и срочно пытается найти выход из этой ситуации.