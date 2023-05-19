Венсан Кассель исполнит главную роль в фильме «Опера!»

Французский актер Венсан Кассель, известный по фильмам «Черный лебедь» и «Необратимость», снимется в фильме «Опера!» вместе с Катериной Мурино и оперными певцами Мариам Баттистелли и Раме Лахаж. Об этом сообщил Variety.
Проект разработают Showlab и RAI Cinema при участии бренда Dolce&Gabbana, который также создаст костюмы к картине. Лента будет основана на древнегреческом мифе об Орфее и Эвридике.
Предполагается, что «Опера!» станет современной версией классической истории. Фильм снимут директор Национального театра в Генуе Давид Ливермор и креативный директор компании D-wok Паоло Джеп Кукко. Бюджет ленты составит 11 млн евро.
Картина будет сочетать в себе музыкальные композиции в различных жанрах от оперы до электронной и поп-музыки. Она расскажет о путешествии молодого человека в царство Аида в поисках невесты, застреленной в день свадьбы.
По пути к Эвридике убитый горем Орфей встретит множество культовых персонажей и столкнется лицом к лицу со своими глубочайшими страхами. Создатели фильма называют его «путешествием внутрь человеческой души» и «калейдоскопическим мюзиклом, в котором самые знаменитые оперные арии вдохнут новую жизнь в миф».
Съемки ленты начнутся в июне. Они, в основном, будут проходить в Турине на площадке Prodea LED Studios Virtual Set.