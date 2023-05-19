Bloomberg: руководство Instagram* готовится запустить аналог Twitter

Топ-менеджеры Instagram* планируют летом запустить новую соцсеть с текстовыми постами, которая будет конкурировать с Twitter. Ограничение на публикацию будет составлять 500 знаков, пишет Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.
По данным издания, первыми новую платформу опробовали некоторые ее создатели — они несколько месяцев тайно вели свои странички в пока недоступной массам соцсети. Сейчас новинку оценивают неназванные знаменитости и влиятельные люди.
Преподаватель социального маркетинга в Калифорнийском университете Лия Хаберман опубликовала в своем твиттере скриншот с описанием проекта, которое также ранее не раскрывалось. Судя по всему, он вошла в круг тестировщиков приложения. По словам Хаберман, новую соцсеть Instagram может презентовать уже в июне 2023 года.
На скриншоте отмечается, что соцсеть создается на основе Instagram и учетные записи обеих платформ можно будет синхронизировать, но это будет отдельное приложение. Также новинка будет совместима с другими конкурентами Twitter, например Mastodon.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.