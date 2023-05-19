Bloomberg: руководство Instagram* готовится запустить аналог Twitter

Преподаватель социального маркетинга в Калифорнийском университете Лия Хаберман опубликовала в своем твиттере скриншот с описанием проекта, которое также ранее не раскрывалось. Судя по всему, он вошла в круг тестировщиков приложения. По словам Хаберман, новую соцсеть Instagram может презентовать уже в июне 2023 года.