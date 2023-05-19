Куок, Cream Soda, Лана Дель Рей: главные релизы пятницы

Главные музыкальные новинки обычно выходят в ночь на пятницу. Вот на что стоит обратить внимание в эти выходные: новые релизы Куока, Лауд и Саммер Уокер, альбомы Mirele, Эрики Лундмоен, совместный проект Kaytranada и Amine, новые клипы Манижи, Bad Bunny и Андерсона Пака, а также трогательные песни от Cream Soda, Тоси Чайкиной, Ланы Дель Рей и Post Malone.
Куок
«Quvi»
EP «Quvi» продолжает одноименную песню альбома «Imago». В новом релизе Куок дает свободу своему развязному и агрессивному альтер эго. Поэтому треки здесь полны рэперской бравады, персона прорывается даже сквозь меланхоличный «Lotuses», а в заключительной «Новая» артист с легкостью меняет флоу один за другим и за третьим посреди куплета. «В детстве меня укусил хип-хоп», — признается он в первой песне.
Впрочем, слушатели знакомы с Куоком также как с электронным музыкантом, и с инструменталами здесь тоже полный порядок. Он не хочет надолго задерживаться в одном жанре: бит в стиле Дрейка здесь обрывается басовитым бум-бэпом, джерси-клаб для мошпитов дополняет техно-бас и драм-н-бейсовая перкуссия, а в перегруженный низкими частотами трэп вклинивается дабстеповая «вобла».
Mirele
«Косички»
В первом за 3 года альбоме Ева Краузе отходит от синти-попа. Вместо этого она привносит нежность в дрилл и поп-панк, удачно перенимает гиперпоп (с этим помогает Кирилл Чернов из zarya) и ностальгичный гэридж и драм-н-бейс в стиле PinkPantheress.
Лауд
«No Stress»
Уфимское трио Лауд начинало с яркой и наполненной будущими звездами трилогии «Танецголосзвук» и заработало славу EDM-гиков. Пару лет назад их участник Taly продемонстрировал, что умеет неплохо читать и не теряется на фоне опытных коллег. В «Красном закате» группа продемонстрировала все сильные стороны и записала отличный поп-релиз.
Новым альбомом коллектив закрепляет успех, но теперь он больше полагается на себя, а не звездных коллабораторов. Трио сохранило любовь к британской электронике и прямой бочке, но также осваивают гиперпоп, фонк и драм-н-бейс
Эрика Лундмоен
«Мирра»
В аюрведе миррой называют вещество, которое помогает телу и уму омолодиться. Эрика Лундмоен хочет, чтобы слушатели ощутили тот же эффект. Этому должна помочь и история ее героини, проходящей путь от тревожной и сомневающейся в себе девушки в большом городе к женщине, осознавшей свою силу желания.
В 15 треках Эрика демонстрирует впечатляющий диапазон умений. В один момент она может петь в народном стиле, в другой — в манере Рианны или Джорджи Смит, сочетая напевы и речитатив поверх R&B, хауса или рока.
Amine, Kaytranada
«Kaytramine»
Совместный альбом Amine и продюсера Kaytranada был записан в Малибу, и это настоящий летний, солнечный альбом. Электронный музыкант известен любовью к фанку, R&B и хип-хопу, поэтому он раскидал оригинальные отсылки вроде ритма из песни Busta Rhymes, неочевидных сэмплов из «The Message» Grandmaster Flash или мелодии из песни Ло Боржеса. При этом написанные им инструменталы можно описать разве что словом «smooth» — артист не останавливается на одном жанре, подкидывая коллеге-рэперу хаусовые, дэнсхолловые и баунсовые биты с ретро-вайбом.
Amine вносит в этот праздник рэперскую браваду, изобретательные строчки и увлекательный флоу.В треклисте можно найти хип-хоп ветеранов Снуп Догга, Фредди Гиббса и Big Sean, продакшен Фаррелла Уильямса, а также ганийскую звезду Amaraae.
Summer Walker
«Clear 2: Soft Life»
В последние пару лет Саммер Уокер превратилась в одну из главных американских R&B-звезд, а песни, в которых она разделывается с бывшими, совершает ошибки и жалеет об упущенных отношениях привлекли звезд размера Дрейка и Карди Би.
В новом EP она несколько меняет вектор и пишет чувственные, воздушные песни с акустическим бэндом в духе Эрики Баду. Стоит обратить внимание на «Pull Up» — в ней Уокер демонстрирует замечательный вокальный диапазон.
В мини-релизе участвует Дональд Гловер, а среди соавторов последней песни можно найти Соланж и Стива Лейси. В качестве интро певица поместила фристайл Джея Коула, в котором он признается, что Уокер и SZA две его любимые певицы.
Tardigrade Inferno
«Arrival of a Train»
Петербургская метал-группа Tardigrade Inferno заработала популярность как авторы забавного кавера на мемную «We Are Number One» немногим меньше пяти лет назад. Их стиль обычно называют dark cabaret — это театрализованная музыка, вдохновленная заведениями 1920-х и черным юмором.
Поэтому не стоит удивляться наигранным образам и показной нелепости видео, ведь это часть шоу.
«Arrival of a Train» стартует с трагедии, разрушившей жизнь героини подобно несущемуся товарняку. «Буду я бежать от одной лишь мысли или укачу на нем в закат?», — визжа и рыча спрашивает себя солистка Дарья Павлович. В следующей же песне под напоминающий заставки «Ералаша» синт она приходит к мысли, что жизнь в любом случае страдание, так что и продолжать ее незачем.
Отринув всё человеческое в «Engine Of Skin», она теряет боль и страх, так что теперь ей и сам черт не брат. «Я в на полу смеюсь в бреду, ведь вечной жизни я боюсь», — понимает героиня.
Manizha
«Tummy»
Новая песни Манижи отчасти продолжает «Russian Woman», но посвящена беременности. В ней певица одновременно признает, что быть беременной тяжело, и делится радостью от будущего материнства. Ожидание приносит ей большой заряд сил, который превратился в энергичный рэп-сингл. Отдельно трогает трехъязычная колыбельная Манижи в финале с наставлением малышу.
Танцевальный клип артистки комбинирует кадры из Музея русской сказки с деревенским бытом. Одними из ее героинь становятся местные старушки, которым певица жалуется на тяготы положения — в каком‑то смысле это демонстрирует благодарность певицы своим бабушкам и прабабушкам, а также обретенную с ними заново связь.
Bad Bunny
«Where She Goes»
В свежем сингле пуэрториканский суперстар смешал хип-хоп, доминиканский дембоу и джерси клаб. Одновременно мелодичный и танцевальный саундтрек сопровождает Бенито, пока он предается мыслям о случайно встреченной им девушке. Они бурно провели одну ночь, но больше она не звонит. Рэпер уверен, что она была бы не против повторить, но их отношениям мешает гордость как девушки, так и парня.
Видео полнится различными камео: звезда «Эйфории» Доминик Файк отдыхает с друзьями, Фрэнк Оушен несется на мотоцикле сквозь метель, танцует Lil Uzi Vert, передает привет Роналдиньо и появляется россыпь прекрасных моделей.
NxWorries
«Daydreaming»
Единственный пока альбом NxWorries, дуэта Андерсона Пака и продюсера Knxledge, вышел 7 лет назад. Оба артиста обещали продолжить работу, но лос-анджелесский певец находил больше времени для сольного творчества, а потом и совместного проекта с Бруно Марсом. В 2023-м они наконец-то готовы релизнуть второй LP.
В медленной R&B-балладе «Daydreaming» Пак мечтает о такой девушке и таких отношениях, чтобы быть вместе до самой смерти как Ромео и Джульетта или Бонни и Клайд. «Мечты, где я узнал тебя, [хотя] никогда не встречал тебя. Поцелуй меня, и я пойму, что всё наяву», — просит он в припеве, понимая, что грёзам никогда не стать явью. А в этот момент его песню разрывает гитарное соло. К мечтательной песне прилагается срежиссированный Паком в «GTA V» ролик.
King Krule
«If Only It Was Warmth»
У King Krule вышел сингл «If Only It Was Warmth», вместе с недавним «Seaforth» он попал в альбом «Space Heavy», который выйдет 9 июня.
Как и LP в целом, новая песня Арчи Маршалла посвящена его переезду в Ливерпуль. Артист покидает дом с тяжелым сердцем, ведь близкий человек подвел его слишком много раз. Хотя музыкант глубоко разочарован в партнере и зол на него, он был бы готов смириться с этим, будь между ними хоть какая‑то связь и душевная теплота. Раз больше нет даже этого, то и дома его больше ничего не держит.
Cream Soda
«Не встретились»/«Праздник каждый день»
Двойной сингл стал первой работой хаус-дуэта после смерти Димы Nova в марте этого года. При прослушивании «Не встретились» сложно о ней не вспоминать, когда тонкий голос новой участницы Afelia (Алисы Стяжковой) с сожалением вспоминает о том, как не удалась ее встреча с основателем группы, и обещает найти его «на ощупь в полной темноте, на другой планете, в инопланетной толпе».
«Не думал я, что когда‑нибудь буду гарантированно пускать слезу от прослушивания поп-транс-трека, даже на каком‑то там по счёту десятке прослушиваний», — комментирует песню главред «VK Музыки» Сергей Мудрик.
«Праздник каждый день» разорвала сет группы на Stvol.TV, и фанаты давно ждали ее релиза. Обе песни появятся на альбоме «Internet Friends» в следующую пятницу.
Тося Чайкина
«Я не хочу сидеть дома»
«Жизнеутверждающая летняя песня», — говорит про новый трек Тося Чайкина и не врёт. Её героиня застряла в рутине и завалена проблемами, в ее голове роятся тревожные мысли. Они гонят ее из дома туда, где можно танцевать под синти-поп и будет классно. Перезагрузка помогает: когда на утро тревога вернется, девушка встретит ее с новым отношением и уверенностью в себе.
«Я не хочу сидеть дома» вместе с другими синглами станет частью альбома Чайкиной, который ждем в июне.
Эта песня Ланы Дель Рей была написана для «Ultraviolence» и не подошла ни в этот, ни в следующие альбомы. Зато ее версии периодически утекали в сеть с 2016 года. Год назад одна из них была кем‑то ускорена и превратилась в популярный трек в тиктоке. Всё это толкнуло певицу наконец подарить ее слушателям.
Здесь героиня Дель Рей обещает своему партнеру оставаться рядом с ним и дарить ему любовь в любое время. Она готова простить ему любые обиды и даже встретит в лучшем платье. Самоотверженность ее героини граничит с помешательством, как это часто бывает у других персонажей певицы.
Post Malone
«Mourning»
Борьба с алкоголизмом часто становится темой песен Post Malone, и «Mourning» не исключение. В новой он пересказывает очередной запойный эпизод: вот он залетает в винотеку, набирает чек суммой в дорогой автомобиль, отправляется на тусовку в компании «друзей» (на самом деле между ними ничего общего) и напивается вдрызг. Почти и сам понимает, что ни к чему хорошему это не ведет, позже его вырвет и потянет разговаривать с воображаемым другом. Но зеленый змий не может отпустить его просто так.
На эту песню Остин обещает снятый в Шотландии клип с громадным ледяным кубиком. А ещё она попадет на будущий альбом «Austin».