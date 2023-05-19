Куок, Cream Soda, Лана Дель Рей: главные релизы пятницы

Как и LP в целом, новая песня Арчи Маршалла посвящена его переезду в Ливерпуль. Артист покидает дом с тяжелым сердцем, ведь близкий человек подвел его слишком много раз. Хотя музыкант глубоко разочарован в партнере и зол на него, он был бы готов смириться с этим, будь между ними хоть какая‑то связь и душевная теплота. Раз больше нет даже этого, то и дома его больше ничего не держит.