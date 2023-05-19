США ввели ограничения на экспорт в Россию более 1200 позиций

Минторг США ввел новые экспортные ограничения против России и Беларуси. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
В частности, ограничения коснулись ввоза 1224 позиций в эти две страны. Товары из перечня теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Беларуси.
В список вошли инструменты и электроприборы, строительные материалы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.
Также введены экспортные ограничения против 69 компаний из России, одной из Армении и одной из Киргизии, включая производителей и поставщиков электроники.