Реклама
Новости

Подопечные фонда «Антон тут рядом» записали импровизационный альбом «Время подозрительно»

Семён Гудошников
Сегодня в 15:09

Оркестр «Тут рядом» выпустил инклюзивный альбом «Время подозрительно». В его записи приняли участие люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты. Название альбома — цитата Антона Харитонова, героя фильма Любови Аркус «Антон тут рядом».

Запись родилась во время репетиций оркестра, когда художественный руководитель проекта Саша Zender искал с участниками коллектива новое звучание и способы самовыражения. В основе композиции — смелые импровизации с гуслями и мелодикой, четкие ритмы перкуссии и переливы флейты.

Послушать оркестр «Тут рядом» можно будет 23 августа — на ежегодном фестивале фонда, который пройдет в петербургском «Севкабель Порту».

Оркестр «Тут рядом» играет импровизационную музыку на стыке рока, джаза, минимализма и авангарда. Его участники — музыканты с аутизмом и сотрудники фонда, многие из которых непрофессиональные музыканты.

Коллектив выступал вместе с Катей IOWA, Варварой Шмыковой, Кириллом Рихтером и группой «Аукцыон». А еще участвовал в спектакле «Язык птиц» в БДТ.

расскажите друзьям
люди
Антон ХаритоновЛюбовь Аркус
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»