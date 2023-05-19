Подопечные фонда «Антон тут рядом» записали импровизационный альбом «Время подозрительно»

Запись родилась во время репетиций оркестра, когда художественный руководитель проекта Саша Zender искал с участниками коллектива новое звучание и способы самовыражения. В основе композиции — смелые импровизации с гуслями и мелодикой, четкие ритмы перкуссии и переливы флейты.