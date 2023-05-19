Подопечные фонда «Антон тут рядом» записали импровизационный альбом «Время подозрительно»

Оркестр «Тут рядом» выпустил инклюзивный альбом «Время подозрительно». В его записи приняли участие люди с расстройствами аутистического спектра и нейротипичные музыканты. Название альбома — цитата Антона Харитонова, героя фильма Любови Аркус «Антон тут рядом».
Запись родилась во время репетиций оркестра, когда художественный руководитель проекта Саша Zender искал с участниками коллектива новое звучание и способы самовыражения. В основе композиции — смелые импровизации с гуслями и мелодикой, четкие ритмы перкуссии и переливы флейты.
Послушать оркестр «Тут рядом» можно будет 23 августа — на ежегодном фестивале фонда, который пройдет в петербургском «Севкабель Порту».
Оркестр «Тут рядом» играет импровизационную музыку на стыке рока, джаза, минимализма и авангарда. Его участники — музыканты с аутизмом и сотрудники фонда, многие из которых непрофессиональные музыканты.
Коллектив выступал вместе с Катей IOWA, Варварой Шмыковой, Кириллом Рихтером и группой «Аукцыон». А еще участвовал в спектакле «Язык птиц» в БДТ.