Подписанный Стивом Джобсом чек продали на аукционе за 106 тыс. долларов

В чеке указан первый официальный адрес Apple: 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto — адрес для почтовых отправлений, который Джобс и Стив Возняк использовали, когда еще работали из гаража семьи Джобсов. В этот период компания только разработала ПК Apple-1 и получила свой первый крупный заказ. Джобс и Возняк должны были получить детали и компоненты в кредит, собрать компьютеры и доставить их розничным торговцам и частным лицам.