Подписанный Стивом Джобсом чек продали на аукционе за 106 тыс. долларов

На аукционе RR Auction продали чек, подписанный Стивом Джобсом в год основания компании Apple. Об этом сообщается на сайте компании.
Сумма сделки составила 106 985 долларов (около 8,5 млн рублей). Продажная цена значительно превысила первоначальную оценку в 25 тыс. долларов (около 2 млн рублей). Имя покупателя не раскрывается.
RR Auction подчеркивает, что лот находится в идеальном состоянии. Чек на 175 долларов, озаглавленный «Apple Computer Company», предназначался консалтинговой компании Crampton, Remke & Miller. Она давала консультации по бизнес-процессам широкому кругу высокотехнологичных компаний в Северной Калифорнии.
В чеке указан первый официальный адрес Apple: 770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto — адрес для почтовых отправлений, который Джобс и Стив Возняк использовали, когда еще работали из гаража семьи Джобсов. В этот период компания только разработала ПК Apple-1 и получила свой первый крупный заказ. Джобс и Возняк должны были получить детали и компоненты в кредит, собрать компьютеры и доставить их розничным торговцам и частным лицам.