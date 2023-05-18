Netflix показал тизер мультфильма «Нимона» о девочке, превращающейся в животных

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер мультфильма «Нимона» о девочке-оборотне, превращающейся в различных животных. Лента выйдет на стриминговом сервисе 30 июня.
Она расскажет о приключениях девочки-подростка Нимоны — персонажа одноименного комикса Эна Ди Стивенсона. Героиню в экранизации озвучила актриса Хлоя Грейс Морец («Зильс-Мария», «Пипец»).
По сюжету Нимона берется помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого незаслуженно обвинили в престеплении. Блэкхарт не появился в тизере картины. Свой голос в фильме ему подарит Риз Ахмед («Звук металла», «Стрингер»).
Авторами проекта выступили режиссеры Ник Бруно и Трой Куэйн, а также сценарист Марк Хаймс. Художником-постановщиком ленты стал Эйдан Сугано. Именно он разработал стилистику технофэнтези-мультфильма.
«Нимону» начали создавать еще в 2017 году. Изначально анимационный проект собиралась выпустить студия 20th Century Animation, затем — Blue Sky. Позднее права на проект выкупила Annapurna Pictures.