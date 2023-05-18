Netflix показал тизер мультфильма «Нимона» о девочке, превращающейся в животных

По сюжету Нимона берется помочь рыцарю Баллистеру Блэкхарту, которого незаслуженно обвинили в престеплении. Блэкхарт не появился в тизере картины. Свой голос в фильме ему подарит Риз Ахмед («Звук металла», «Стрингер»).