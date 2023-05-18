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Зази Битц помогает Клэр Дейнс найти ребенка в тизере сериала «Full Circle» Стивена Содерберга

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:39

На ютуб-канале HBO Max опубликовали тизер мини-сериала «Full Circle» («Замкнутый круг») Стивена Содерберга. Он выйдет на стриминговом сервисе Max 13 июля.

В шоу будет шесть эпизодов. Они расскажут о расследовании неудавшегося похищения. Две серии опубликуют на платформе в день премьеры, еще две появятся в каталоге Max на следующей неделе, а остальные выйдут 27 июля.

Согласно синопсису, действие сериала развернется в современном Нью-Йорке. Расследование раскроет давние секреты, связывающие персонажей, центральных из которых исполнили Клэр Дейнс и Зази Битц.

Помимо этих двух актрис, в «Замкнутом круге» можно будет увидеть Джима Гаффигана, Си Си Паундера, Фалдута Шарму, Шерил Коул, Джеральда Джонса, Сюзанну Савой, Итана Стоддарда, Люсиана Зейнса и Дэнниса Куэйда.

Содерберг выступил исполнительным продюсером и режиссером сериала. Другими исполнительными продюсерами стали Кейси Сильвер и Эд Соломон. Соломон также написал сценарий проекта.

«Даже по меркам Эда это сложное повествование, которое умедряется быть одновременно калейдоскопичным и интимным», — рассказывал о «Full Circle» Содерберг.

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Стивен СодербергКлэр ДейнсДжим ГаффиганДжеральд ДжонсСюзанна СавойДэннис Куэйд
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