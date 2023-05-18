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Мэр города Портсмут принес присягу под песню Metallica и процитировал клингонов из «Звездного пути»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:58

В британском городе Портсмут (графство Гэмпшир) избрали нового мэра — им стал советник по трудовым вопросам Том Коулc. Церемонию вступления в должность он начал с песни рок-группы Metallica.

Коулc выбрал «Eye of the Beholder» 1988 года из четвертого студийного альбома «…And Justice for All». После этого началась его речь, в которой встретилась цитата клингонов — вымышленной инопланетной цивилизации гуманоидов-воинов из вселенной «Звездного пути».

«Это был долгий путь, и для меня большая честь стоять перед вами в качестве лорд-мэра. Я с нетерпением жду возможности сделать этот год замечательным для жителей этого великого города», — сказал Коулc.

В своем инстаграме* Коулc написал, что он фанат «Звездного пути», «Звездных войн», рока и металла.

Тем временем в РФ экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана** требуют оштрафовать на 260 тыс. рублей по делу о дискредитации ВС РФ. На заседании защита представила характеристики, которые на обвиняемого составили в том числе певица Алла Пугачева, вдова первого президента России Наина Ельцина, режиссер Алексей Федорченко и другие. Свою вину Ройзман не признает.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

** Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в списки иностранных агентов.

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Алла ПугачеваЕвгений РойзманНаина ЕльцинаАлексей Федорченко
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