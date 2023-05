Мэр города Портсмут принес присягу под песню Metallica и процитировал клингонов из «Звездного пути»

Коулc выбрал «Eye of the Beholder» 1988 года из четвертого студийного альбома «…And Justice for All». После этого началась его речь, в которой встретилась цитата клингонов — вымышленной инопланетной цивилизации гуманоидов-воинов из вселенной «Звездного пути».