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В России могут ввести штрафы до 700 тыс. рублей за оказание госуслуг через зарубежные мессенджеры

Виктория Шанина
Сегодня в 17:13

Госдума приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Об этом пишет ТАСС.

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с зампредседателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным. Они предлагают внести соответствующие поправки в КоАП.

Согласно документу, штраф за нарушение для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 700 тыс. рублей.

Авторы инициативы напомнили, что с 1 марта в России действует запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания. Новый законопроект лишь устанавливает штрафы за нарушение запрета.

К зарубежным мессенджерам законопроект относит, в частности, Telegram. Ответственность за их использование в личных целях госслужащим не грозит.

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Антон Горелкин
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