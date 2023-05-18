В России могут ввести штрафы до 700 тыс. рублей за оказание госуслуг через зарубежные мессенджеры

Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с зампредседателя комитета палаты по информполитике Антоном Горелкиным. Они предлагают внести соответствующие поправки в КоАП.
Согласно документу, штраф за нарушение для должностных лиц может составить от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических — от 100 до 700 тыс. рублей.
Авторы инициативы напомнили, что с 1 марта в России действует запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении госзадания. Новый законопроект лишь устанавливает штрафы за нарушение запрета.
К зарубежным мессенджерам законопроект относит, в частности, Telegram. Ответственность за их использование в личных целях госслужащим не грозит.
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