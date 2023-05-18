Посмотрите трейлер драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В главной роли Леонардо Ди Каприо

Действие фильма развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.