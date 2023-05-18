Посмотрите трейлер драмы Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». В главной роли Леонардо Ди Каприо

Apple TV опубликовал первый тизер-трейлер вестерна-драмы «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Лента выйдет в прокат 20 октября.
Действие фильма развернется в американском штате Оклахома в 1920-х годах. Сюжет расскажет о первом большом деле, которое раскрыли в ФБР, посвященном убийству индейцев осейджи. В рамках расследования власти вышли на след нефтедобытчиков, не желавших делиться прибылью с коренным населением.
В основу фильма легла одноименная научно-популярная книга Дэвида Гранна. Помимо Ди Каприо и Де Ниро в «Убийцах цветочной луны» снялись Брендан Фрейзер («Кит»), Джесси Племонс («Во все тяжкие»), кантри-гитаристы Стерджилл Симпсон и Джейсон Исбелл, экс-вокалист американской рок-группы The White Stripes Джек Уайт и другие.
В качестве режиссера выступил Мартин Скорсезе («Остров проклятых», «Отступники»). Он также написал сценарий совместно с Эриком Ротом («Форрест Гамп», «Загадочная история Бенджамина Баттона») и Дэвидом Гранном («Испытание огнем», «Старик с пистолетом»).