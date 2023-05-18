Госдума разрешит продавать недвижимость коррупционеров на аукционе

На продажу будут выставлены не все квартиры и дома, а только те, рыночная цена которого в два и более раз превышает среднюю по региону. Как обещал в апреле замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, более дешевые помещения передадут в соцнайм через местные органы власти.