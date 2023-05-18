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Госдума разрешит продавать недвижимость коррупционеров на аукционе

Максим Саблин
Сегодня в 16:33

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу жилья коррупционеров, сообщает РИА «Новости».

Документ касается жилых помещений, которые были конфискованы в ходе дела о коррупции либо не могли быть приобретены хозяином на законный доход. Такое жилье обычно поступает в государственный жилищный фонд, а теперь его еще и будут выставлять на аукцион.

На продажу будут выставлены не все квартиры и дома, а только те, рыночная цена которого в два и более раз превышает среднюю по региону. Как обещал в апреле замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, более дешевые помещения передадут в соцнайм через местные органы власти.

«При подготовке ко второму чтению мы предлагаем предусмотреть целевое назначение для полученных после продажи этих квартир средств, в частности, направлять средства также в Фонд развития территорий, чтобы можно было их потратить на переселение граждан из аварийного жилья», — рассказал журналистам глава профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В заключении комитета также говорится, что на аукцион целесообразно выставить все конфискованное по таким делам жилье, а не делить его на категории. Группа законодателей «полагает недостаточно обоснованной целесообразность искусственного разделения» такой жилплощади по критерию цены.

Пока в России нет порядка и оснований продажи жилья, поступающего в госфонд. При этом число таких квартир и домов на содержании казны растет, и в некоторых случаях они имеют большую площадь и повышенную комфортность. Как сообщает Росимущество, в фонде жилья сейчас есть 140 помещений, из них 32 относятся к жилым.

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Алексей МоисеевСергей Гаврилов
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