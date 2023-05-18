Сериал «Джинни и Джорджия» продлили сразу до четвертого сезона

Кресло шоураннера займет Сара Глински («Холли Бобби»). Она сменит Дебру Дж.Фишер, которая занимала этот пост на протяжении первых двух сезонов.
Сериал рассказывает историю эффектной матери-одиночки Джорджии с мрачным прошлым, ее свободолюбивой дочери-подростка Джинни и сына Остина. Они переезжают жить в вымышленный богатый городок в Массачусетсе, чтобы начать все сначала после смерти мужа Джорджии.
В актерский состав шоу, помимо Брианны Хауи и Антонии Джентри, входят Дженнифер Робертсон, Феликс Маллард, Сара Вайсгласс, Скотт Портер, Реймонд Аблак, Челси Кларк и Кэти Дуглас.
Второй сезон «Джинни и Джорджии», который увидел свет 5 января 2023 года, на протяжении трех недель находился на вершине внутреннего рейтинга стриминга среди англоязычных сериалов. В настоящее время это один из самых просматриваемых сериалов Netflix.