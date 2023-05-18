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Сериал «Джинни и Джорджия» продлили сразу до четвертого сезона

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:34

Netflix продлил на третий и четвертый сезоны сериал «Джинни и Джорджия» с Брианной Хауи и Антонией Джентри в главных ролях. Об этом сообщает Deadline.

Кресло шоураннера займет Сара Глински («Холли Бобби»). Она сменит Дебру Дж.Фишер, которая занимала этот пост на протяжении первых двух сезонов.

Сериал рассказывает историю эффектной матери-одиночки Джорджии с мрачным прошлым, ее свободолюбивой дочери-подростка Джинни и сына Остина. Они переезжают жить в вымышленный богатый городок в Массачусетсе, чтобы начать все сначала после смерти мужа Джорджии.

В актерский состав шоу, помимо Брианны Хауи и Антонии Джентри, входят Дженнифер Робертсон, Феликс Маллард, Сара Вайсгласс, Скотт Портер, Реймонд Аблак, Челси Кларк и Кэти Дуглас.

Второй сезон «Джинни и Джорджии», который увидел свет 5 января 2023 года, на протяжении трех недель находился на вершине внутреннего рейтинга стриминга среди англоязычных сериалов. В настоящее время это один из самых просматриваемых сериалов Netflix.

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Дебра ФишерДженнифер РобертсонСара ВайсглассСкотт Портер
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