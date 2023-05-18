«Абрау-Дюрсо» начнет выпускать косметику для отелей

Производитель вин «Абрау-Дюрсо» запускает производство мыла, гелей для душа и другой косметики для отелей. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Первой гостиницей, где появится новая косметика, будет собственный отель группы Abrau Light Resort & SPA, который откроется 1 августа. Там компания хочет протестировать продукцию перед выходом на рынок.
Для «Абрау-Дюрсо» косметика — это не новая ниша. Первую косметическую линейку для ухода за кожей лица компания запустила еще в начале 2022 года. Упаковку для Abrau Cosmetics производила финская Sulapac, но после военных действий на Украине сотрудничество прекратилось. Возобновить производство удалось только в декабре.
Помимо Abrau Light Resort & SPA группе компаний принадлежит отель «Империал». На данный момент там используется косметика «Локситан» — когда «Абрау-Дюрсо» внедрит в гостиницу свою косметику, пока неясно.