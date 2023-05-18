«Абрау-Дюрсо» начнет выпускать косметику для отелей

Для «Абрау-Дюрсо» косметика — это не новая ниша. Первую косметическую линейку для ухода за кожей лица компания запустила еще в начале 2022 года. Упаковку для Abrau Cosmetics производила финская Sulapac, но после военных действий на Украине сотрудничество прекратилось. Возобновить производство удалось только в декабре.