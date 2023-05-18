Что случилось с телом Муфасы после смерти? Тиктокер пересмотрел «Короля Льва» и пришел в ужас

Муфаса ставит сына на высокий уступ, а сам снова оказывается среди стада бегущих в ужасе антилоп гну. Он совершает отчаянный прыжок и оказывается на стене каньона — у Симбы появляется надежда, что его отец еще может спастись. Когда Мустафа почти добирается до верхнего края, он видит перед собой Шрама и просит его о помощи. Но тот лишь злобно улыбается и со словами «Да здравствует король!» сбрасывает старшего брата в пропасть, где тот погибает.