Что случилось с телом Муфасы после смерти? Тиктокер пересмотрел «Короля Льва» и пришел в ужас

Муфаса ставит сына на высокий уступ, а сам снова оказывается среди стада бегущих в ужасе антилоп гну. Он совершает отчаянный прыжок и оказывается на стене каньона — у Симбы появляется надежда, что его отец еще может спастись. Когда Мустафа почти добирается до верхнего края, он видит перед собой Шрама и просит его о помощи. Но тот лишь злобно улыбается и со словами «Да здравствует король!» сбрасывает старшего брата в пропасть, где тот погибает.
Но что дальше происходит с его телом, которое оплакивает львенок Симба? Тиктокер @finallyboateng пересмотрел мультфильм «Король Лев» 1994 года и пришел к ужасающим выводам.
Зритель обратил внимание на фрагмент, в котором Шрам играет с черепом, лежа в пещере. Гиены и другие африканские животные обычно не едят львиное мясо. За исключением… других львов. Тиктокер проверил в интернете, как выглядят черепа этих хищников. Сопоставив снимки из поисковика с кадрами из мультфильма, @finallyboateng пришел к неутешительному выводу: новый король не только убил своего брата и предшественника, но и обглодал его до костей.
«Этот парень испортил мне детство за одну минуту» и «у меня нет слов» — такие комментарии оставляют под роликом. Впрочем, некоторые пользователи отнеслись к теории скептично: они утверждают, что гиены и стервятники все же могут поедать тела мертвых львов.