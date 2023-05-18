ФИФА представила логотип ЧМ по футболу-2026

На логотипе изображен трофей чемпионата и год проведения турнира. Число 26 представлено в виде повторяющегося узора разных цветов, который обрамляет кубок. В скором времени будут представлены логотипы всех 16 городов, которые примут мундиаль.
В 2026 году ЧМ по футболу пройдет сразу в трех странах мира — США, Канаде и Мексике. Он станет первым в истории, на котором сыграют 48 команд. Ранее в чемпионатах мира участвовали 32 сборные.
Последний ЧМ выиграла в 2022 году в Катаре аргентинская команда. «Афиша Daily» рассказывала, как Аргентина смотрела великий финал и праздновала победу.
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