Джон Дэвид Вашингтон сражается с искусственным интеллектом в трейлере «Создателя»

На ютуб-канале 20th Century Studios опубликовали тизер-трейлер фильма «Создатель», главную роль в котором сыграл Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец», «Довод», «Малькольм и Мари»).
В картине его герой сражается с искусственным интеллектом, который десять лет назад взорвал ядерную боеголовку в Лос-Анджелеса и поставил под угрозу все человечество. После этого людям пришлось бороться за свое выживание.
«До тех пор, пока ИИ остается угрозой, мы никогда не перестанем охотиться на него. Это борьба за наше существование», — говорит один из персонажей в трейлере.
Герой Вашингтона же (его зовут Алфи) выходит на след опасного оружия: им оказывается ребенок, в голову которого встроены робототехнические элементы. Судя по ролику, Алфи привязывается к мальчику.
Решится ли он избавиться от малыша или встанет на его защиту, станет известно, когда фильм выйдет на экраны кинотеатров. Это произойдет 29 сентября.
Режиссером «Создателя» выступил Гарет Эдвардс. Он же написал сценарий фильма в соавторстве с Крисом Вайцем. Продюсерами картины стали Эдвардс, Кири Харт, Джим Спенсер и Арнон Милчан.
Помимо Вашингтона, в ленте снялись Кен Ватанабе, Стерджилл Симпсон, Эллисон Дженни и Мэделин Юна Войлс. Исполнительными продюсерами были Ярив Милчан, Майкл Шафер, Натали Леманн, Ник Мейер и Зев Форман.