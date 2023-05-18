Как растет детеныш в сумке кенгуру? Показывают сотрудники сафари

Сотрудники парка и сафари во Флориде, где содержатся верблюды, зебры, капибары, лемуры и множество других животных, делятся жизнью своих питомцев и особенностями ухода за ними. Так, например, они начали серию роликов, в которых показывают процесс развития плода в сумке кенгуру.
Сначала детеныш появляется на свет естественным путем, как и все млекопитающие. Но в этот момент в нем буквально невозможно узнать будущего кенгуренка — это эмбрион размером примерно в два с половиной сантиметра. Цепляясь за шерсть матери, он самостоятельно добирается до специального «кармашка», где проводит следующие несколько месяцев, пока не окажется полностью готов к самостоятельной жизни.
Сначала зрители увидели ролик с совсем крохотным детенышем: камера приближается к сумчатому и «заглядывает» в мешочек, где лежит еще лысый розоватый малыш, схватившийся ртом за сосок матери. В следующих видео можно проследить за его развитием: в тепле и безопасности недавний эмбрион быстро растет. Через несколько месяцев кенгуренок уже может выбираться из уютного «жилища», но в первое время он по привычке все равно туда часто возвращается.
«Не знаю, что я ожидала увидеть, но явно не это», — пишет пользовательница под тиктоком, где показан новорожденный в мешочке у самки. Многие комментаторы были уверены, что внутри этой природной сумки тоже есть мех: «На картинках из моего детства это все выглядело иначе». А под роликами, где уже крупные детеныши залезают в «карман», зрители удивляются, как те еще влезают туда, и видят в этом иллюстрацию к мему «Жизнь тяжелая, мама, роди меня обратно».