Как растет детеныш в сумке кенгуру? Показывают сотрудники сафари

«Не знаю, что я ожидала увидеть, но явно не это», — пишет пользовательница под тиктоком, где показан новорожденный в мешочке у самки. Многие комментаторы были уверены, что внутри этой природной сумки тоже есть мех: «На картинках из моего детства это все выглядело иначе». А под роликами, где уже крупные детеныши залезают в «карман», зрители удивляются, как те еще влезают туда, и видят в этом иллюстрацию к мему «Жизнь тяжелая, мама, роди меня обратно».