Том Форд продолжит снимать фильмы после ухода из модной индустрии

Перед тем, как вернуться к производству фильмов, Форд планирует отдохнуть. Режиссер «Одинокого мужчины» и «Под покровом ночи» сказал, что ему никогда не было так весело, как во время съемок двух его картин.
«Если есть что‑то, чего вы хотите достичь, вы должны помнить о времени. Надеюсь, у меня осталось чуть больше двадцати лет осознанности. Я почувствовал, что сказал все, что мог сказать о моде, в то время как я не чувствую, что сказал все, что мог сказать, в кинематографе», — объяснил свою мотивацию Форд.
Дебютный фильм — «Одинокий мужчина» — Форд представил в 2009 году на Венецианском фестивале, где его номинировали на приз «Золотой лев». В 2016 году вышел фильм «Под покровом ночи», за который режиссер получил Гран-при в той же Венеции.