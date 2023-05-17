Том Форд продолжит снимать фильмы после ухода из модной индустрии

«Если есть что‑то, чего вы хотите достичь, вы должны помнить о времени. Надеюсь, у меня осталось чуть больше двадцати лет осознанности. Я почувствовал, что сказал все, что мог сказать о моде, в то время как я не чувствую, что сказал все, что мог сказать, в кинематографе», — объяснил свою мотивацию Форд.