Принц Гарри и Меган Маркл чуть не попали в автокатастрофу во время преследования папарацци

Британский принц Гарри и его супруга Меган чуть не попали в автокатастрофу из‑за преследования папарацци. Об этом сообщила Русская служба Би-би-си со ссылкой на официального представителя пары.
Герцог и герцогиня Сассекские, по его словам, «чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци». Инцидент произошел в Нью-Йорке после вечера Ms Foundation Women of Vision.
«Упорная погоня, которая продолжалась больше двух часов, привела к множеству ситуаций, когда едва не произошли столкновения с другими водителями, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции», — добавил представитель четы.
В тот вечер Гарри и Меган находились в сопровождении матери герцогини Дории Рэгланд. Они добирались до места проведения мероприятия и обратно на такси, судя по фотографиям, появившимся в интернете.
«Распространение этих фотографий — с учетом того, каким образом они были получены, — приводит к поощрению практики, которая представляет опасность для всех причастных сторон и является вторжением в личную жизнь», — отметили в заявлении принц Гарри и его жена.
В 1997 году при похожих обстоятельствах, уходя от преследования фотографов-папарацци, погибла мать принца Гарри принцесса Диана. Она попала в аварию в Париже и скончалась вследствие полученных во время нее травм.