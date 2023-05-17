Селена Гомес выпустит два кулинарных шоу на телеканале Food Network

Американская актриса и певица Селена Гомес выпустит два сериала на кулинарном телеканале Food Network. Об этом сообщил Deadline.
Один проект выйдет на экраны во второй половине 2023 года. Он описывается как «сконцентрировавшийся на праздновании сериал, выпущенный как раз к праздникам».
Второе шоу представят в 2024 году. В нем Гомес встретится со знаменитыми шеф-поварами и вместе с ними приготовит их фирменные блюда.
Оба проекта выпустят студия July Moon Productions и входящая в Sony Pictures Television компания The Intellectual Property Corporation (IPC). Гомес спродюсирует почти 100 часов развлекательного контента для Food Network.
Ранее актриса уже принимала участие в сериале, посвященном кулинарии. Она выпустила шоу «Селена + шеф» на стриминговом сервисе HBO Max, в нем было четыре сезона. В проекте Гомес оттачивала кулинарные навыки с помощью известных поваров.