Реклама
Новости

На Каннском кинофестивале заметили платья российского бренда

Виктория Шанина
Сегодня в 18:17

Две гостьи Каннского кинофестиваля вышли на красную дорожку в платьях российского бренда Yanina Couture. Об этом пишет РБК.

Китайская актриса Фань Бинбин появилась перед папарацци в черном платье с длинными рукавами, украшенном желтыми цветами. А француженка Фредерика Бель выбрала черное бархатное платье с глубоким вырезом и объемными рукавами из легкой сетчатой ткани.

Фань Бинбин

© Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images
1 из 2

Фредерика Бель

© Marc Piasecki/Getty Images
2 из 2

В пресс-службе Yanina Couture агентству рассказали, что агенты и стилисты часто обращаются к бренду, а образы для каждой героини лично составляет Юлия Янина.

«Оба платья выполнены из итальянских тканей. Шелк, бархат, бархат-стрейч, шифон, батист (хлопковый и шелковый). Объемная ручная вышивка. Для достижения каркасности декора внутрь закладываются дополнительные слои. Разработаны авторские технологии объемного декора на легкой сетке», — поделился бренд.

Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. На нем покажут, в частности, картины «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Идол» с Лили Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях, пятый фильм про Индиану Джонса и другие главные новинки индустрии.

расскажите друзьям
люди
Эйбeл ТесфайеФань БинбинМартин Скорсезе
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»