На Каннском кинофестивале заметили платья российского бренда

Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. На нем покажут, в частности, картины «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Идол» с Лили Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях, пятый фильм про Индиану Джонса и другие главные новинки индустрии.