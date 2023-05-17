На Каннском кинофестивале заметили платья российского бренда

Две гостьи Каннского кинофестиваля вышли на красную дорожку в платьях российского бренда Yanina Couture. Об этом пишет РБК.
Китайская актриса Фань Бинбин появилась перед папарацци в черном платье с длинными рукавами, украшенном желтыми цветами. А француженка Фредерика Бель выбрала черное бархатное платье с глубоким вырезом и объемными рукавами из легкой сетчатой ткани.
Фань Бинбин
Фредерика Бель
В пресс-службе Yanina Couture агентству рассказали, что агенты и стилисты часто обращаются к бренду, а образы для каждой героини лично составляет Юлия Янина.
«Оба платья выполнены из итальянских тканей. Шелк, бархат, бархат-стрейч, шифон, батист (хлопковый и шелковый). Объемная ручная вышивка. Для достижения каркасности декора внутрь закладываются дополнительные слои. Разработаны авторские технологии объемного декора на легкой сетке», — поделился бренд.
Каннский кинофестиваль проходит с 16 по 27 мая на Лазурном берегу. На нем покажут, в частности, картины «Город астероидов» Уэса Андерсона, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Идол» с Лили Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях, пятый фильм про Индиану Джонса и другие главные новинки индустрии.