В Концертном зале Чайковского продолжится цикл «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР»

Цикл посвящен духовным сочинениям композиторов эпохи послевоенного авангарда. Эти произведения организаторы называют уникальным явлением русской культуры, поэтому музыкантам предстоит исполнить не только редко звучащие сочинения, но и впервые собранные в единую панораму, а также привлечь к ним внимание музыкантов и исследователей.