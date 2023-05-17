В Концертном зале Чайковского продолжится цикл «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР»

19 мая Московская филармония и Фонд Николая Каретникова представят второй концерт цикла «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР». Мероприятие пройдет в Концертном зале имени П.И.Чайковского, рассказали «Афише Daily» представители фонда.
Цикл посвящен духовным сочинениям композиторов эпохи послевоенного авангарда. Эти произведения организаторы называют уникальным явлением русской культуры, поэтому музыкантам предстоит исполнить не только редко звучащие сочинения, но и впервые собранные в единую панораму, а также привлечь к ним внимание музыкантов и исследователей.
Эта ответственная задача ляжет на плечи хора Государственной академической симфонической капеллы России и дирижера Валерия Полянского. Коллектив уже неоднократно участвовал в мероприятиях, где звучали произведения многим композиторов, представленных в рамках цикла.
В частности, хор участвовал в московской премьере кантаты «История доктора Иоганна Фауста» и мировой премьере Четвертой симфонии Альфреда Шнитке, сделал единственную запись оперы «Тиль Уленшпигель» Николая Каретникова, представлял сочинения Николая Сидельникова.
Также на втором концерте цикла прозвучат произведения Арво Пярта и Валерия Арзуманова. Произведение последнего «Из Нагорной проповеди» будет исполнено в сопровождении скрипки Даниила Когана.
Заключительный концерт цикла «Musica sacra nova. Духовная музыка из бывшего СССР» состоится 19 июня. На нем ансамбль Questa Musica под руководством Филиппа Чижевского представит сочинения композиторов-современников. В их числе Леонид Десятников, Владимир Мартынов, Александр Кнайфель, Дмитрий Смирнов, Петерис Васкс и Георгс Пелецис.