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«Снегирь», «Наследие» и «Узлы»: в Петербурге пройдет кинофестиваль «Пример интонации»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:53

С 1 по 4 июня в «Севкабель Порту» пройдет международный кинофестиваль «Пример интонации». Узнать подробнее и приобрести эксклюзивные билеты можно на «Афише».

В программу петербургского кинофестиваля войдут новые фильмы отечественных режиссеров: «Наследие» Романа Михайлова, «Белый список» Алисы Хазановой, «Узлы» Олега Хамокова, «Русские сны» Антона Елисеева.

На «Примере интонации» покажут премьеры зарубежных кинофестивалей 2022–2023 (Канны, Роттердам, Берлин). Среди них — «Мое преступление» Франсуа Озона, «Сказка» Александра Сокурова, «Копенгагена не существует» Мартина Сковбьерга, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой, «Снегирь» Бориса Хлебникова, «Один маленький ночной секрет» Наталии Мещаниновой, «Дом удовольствий» Аниссы Боннефон и лента мексиканского документалиста Хельмута Досантоса «Боги Мексики».

Большая часть фильмов будет сопровождаться обсуждениями с режиссерами. Часть лент представят для показа эксклюзивно.

Помимо этого, пройдут показы дебютных фильмов выпускников мастерской Александра Сокурова: «Волнами» (реж. Сергей Кальварский), «Чужбина» (реж. Андрей Натоцинский), «Vad’d'a. Мытарства» (реж. Никита Добрынин) и «Слабый тигр» (реж. Муслим Могушков).

Кинофестиваль также подготовит образовательную программу: паблик-токи, мастер-классы, лекции и семинары будут организованы совместно с Госфильмофондом и Школой искусств и креативных индустрий.

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Александр СокуровРоман МихайловАлиса ХазановаАнтон ЕлисеевФрансуа Озон
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