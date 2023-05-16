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В отношении Noize MC* возбудили административное дело из‑за неуказания статуса иноагента

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:16

В отношении российского музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC, возбудили административное дело из‑за неуказания статуса иностранного агента в интернет-публикациях. Об этом сообщил ТАСС.

Дело рассмотрит Кузьминский суд Москвы, заседание назначено на 1 июня. В соответствии с частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ артисту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

Noize MC* включили в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Минюст заявил, что рэпер осуществлял политическую деятельность и получал финансирование со стороны Украины.

Одновременно с Алексеевым* иноагентами признали журналистку Ирину Шихман*, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина*, политика Михаила Светова*, основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Карпука*, оппозиционера Вячеслава Мальцева*, правозащитницу и фемактивистку Олимпиаду Усанову*, главреда «Татарской газеты» Ирека Биккинина*, главреда Republic* Дмитрия Колезева*.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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