В отношении Noize MC* возбудили административное дело из‑за неуказания статуса иноагента

В отношении российского музыканта Ивана Алексеева*, известного под псевдонимом Noize MC, возбудили административное дело из‑за неуказания статуса иностранного агента в интернет-публикациях. Об этом сообщил ТАСС.
Дело рассмотрит Кузьминский суд Москвы, заседание назначено на 1 июня. В соответствии с частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ артисту грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей.
Noize MC* включили в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. Минюст заявил, что рэпер осуществлял политическую деятельность и получал финансирование со стороны Украины.
Одновременно с Алексеевым* иноагентами признали журналистку Ирину Шихман*, сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина*, политика Михаила Светова*, основателя расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслана Карпука*, оппозиционера Вячеслава Мальцева*, правозащитницу и фемактивистку Олимпиаду Усанову*, главреда «Татарской газеты» Ирека Биккинина*, главреда Republic* Дмитрия Колезева*.
*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.