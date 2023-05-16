Google начнет определять пользователей с суицидальными мыслями и предлагать им помощь

«Когда кто‑то находится в уязвимой ситуации, может быть трудно выразить этот опыт словами и знать что сказать, чтобы попросить о содействии. Эти заранее написанные подсказки <…> снижают стигматизацию поиска помощи, что облегчает людям получение поддержки в моменты кризиса», — сказала директор Google по потребительскому и психическому здоровью Меган Джонс Белл.