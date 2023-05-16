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Google начнет определять пользователей с суицидальными мыслями и предлагать им помощь

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

Поисковик Google в ближайшее время начнет выявлять пользователей с суицидальными мыслями и предлагать им помощь. Об этом сообщил The Verge.

По информации издания, компания работает над внедрением специальных текстовых блоков, которые будут появляться при запросах, указывающих на мысли о самоубийстве. Их создали в партнерстве с Международной ассоциацией по предотвращению самоубийств.

Информация в этих блоках должна помочь людям, находящимся в кризисной ситуации, начать разговор о психическом здоровье и обратиться за помощью к профессионалам. Google будет показывать, в частности, телефоны горячих линий.

Также поисковик намерен призывать пользователей обращаться к людям, которым они доверяют. При этом на странице появится кнопка, позволяющая быстро отправить сообщение друзьям или родственникам в мессенджере компании.

Будет ли аналогичная кнопка внедрена в десктопную версию поисковика, неизвестно. Подсказки, как пояснили в Google, также помогут пользователям определиться, что именно написать в сообщении близкому или сказать при общении со специалистом.

«Когда кто‑то находится в уязвимой ситуации, может быть трудно выразить этот опыт словами и знать что сказать, чтобы попросить о содействии. Эти заранее написанные подсказки <…> снижают стигматизацию поиска помощи, что облегчает людям получение поддержки в моменты кризиса», — сказала директор Google по потребительскому и психическому здоровью Меган Джонс Белл.

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