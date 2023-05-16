Тара Вуд снимет документальный сериал о режиссере «Битлджуса» и «Сонной лощины» Тиме Бертоне

«Тим продолжает развивать свою эстетику, стиль Бертона, основанный на богатстве художественных, кинематографических и литературных жанров. Документальный проект исследует, как Бертон воплощает свое видение в жизнь благодаря собственной радостной идиосинкразии и способности сочетать зловещее и пугающее с причудливым», — рассказали создатели сериала.