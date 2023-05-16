Тара Вуд снимет документальный сериал о режиссере «Битлджуса» и «Сонной лощины» Тиме Бертоне

Кинопродюсер и режиссер Тара Вуд, известная по лентам «Однажды… Тарантино» и «21 год: Ричард Линклейтер», снимет документальный сериал о создателе «Битлджуса» Тиме Бертоне. Об этом сообщил Deadline.
Сериал будет состоять из четырех частей. Он должен стать, по задумке авторов, «потусторонним путешествием в разум» человека, снявшего «Эдварда руки-ножницы», «Сонную лощину», «Эда Вуда», «Кошмар перед Рождеством» и «Крупную рыбу».
В шоу примут участие друзья и коллеги кинематографиста, в том числе Джонни Депп, экс-супруга режиссера Хелена Бонэм-Картер, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, композитор Дэнни Эльфман, Дэнни ДеВито, Миа Васиковска и другие.
«Тим продолжает развивать свою эстетику, стиль Бертона, основанный на богатстве художественных, кинематографических и литературных жанров. Документальный проект исследует, как Бертон воплощает свое видение в жизнь благодаря собственной радостной идиосинкразии и способности сочетать зловещее и пугающее с причудливым», — рассказали создатели сериала.
Вуд отметила, что при создании проекта «творческая семья Тима, группа креативных гениев» встретила ее «с открытыми сердцами и энтузиазмом». «Это был действительно вдохновляющий, радостный и меняющий жизнь опыт», — призналась кинематографистка.
«Чем бы вы ни занимались и откуда бы ни были, история Тима вдохновит вас», — заявила она, пообещав представить «глубокое понимание уникального, волшебного мира» Бертона, которым поделились с ней герои документального сериала.
У сериала пока нет официального названия. Его продюсерами выступают Вуд, Джо Кларк, Джейк Зортман, Аллен Гилмер и Рики Рашинг из Thunderbird Pictures.