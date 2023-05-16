Бенедикт Камбербатч исполнит главную роль в новом фильме Дилана Сотерна («Заткнись и играй хиты») — экранизации романа Макса Портера «Горе — это вещь с перьями». Об этом сообщает Deadline.
Актер сыграет молодого отца, чья жизнь рушится после смерти жены. Он остается один с двумя сыновьями и сходит с ума от горя. Вскоре он начинает ощущать в темных уголках своей квартиры присутствие странного мистического существа — ворона, который сошел со страниц его иллюстраций.
Продюсером проекта под рабочим названием «Вещь с перьями» выступит Андреа Корнвэлл («Французская сюита») совместно с Адамом Экландом и Леей Кларк, которые работали над лентой «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с Камбербатчем в главной роли. Фигура ворона будет создана английской скульпторшей Николой Хикс.
Роман Портера «Горе — это вещь с перьями» в 2016 году стал бестселлером и был включен в список 100 лучших романов XXI века по версии Sunday Times. В 2018 году его адаптировали под нашумевшую театральную пьесу, премьера которой состоялась в Дублине.