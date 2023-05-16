«Смерть прячется за каждым углом»: вышел трейлер «Особняка с привидениями»

Кино основано на популярном диснеевском аттракционе. Его экранное воплощение расскажет историю о матери-одиночке с ребенком, въехавшей в занятый призраками дом. Чтобы изгнать их, новая владелица зовет священника, эксперта по паранормальным явлениям и занудного историка.
В картине появятся Росарио Доусон, Джейми Ли Кертис, Оуэн Уилсон, Вайнона Райдер, Дэн Леви, Лейкит Стэнфилд, Дэнни ДеВито и Джаред Лето. Режиссером проекта стал Джастин Симиен, известный по созданию фильма и сериала «Уважаемые белые люди», а продюсером выступил Дэн Лин («Шерлок Холмс», «Годзилла против Конга», «Лего. Фильм»).
Это уже вторая постановка по этому аттракциону. В 1998 году в аналогичном фильме играл Эдди Мерфи.