«Смерть прячется за каждым углом»: вышел трейлер «Особняка с привидениями»

Кино основано на популярном диснеевском аттракционе. Его экранное воплощение расскажет историю о матери-одиночке с ребенком, въехавшей в занятый призраками дом. Чтобы изгнать их, новая владелица зовет священника, эксперта по паранормальным явлениям и занудного историка.