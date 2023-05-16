В Госдуме предложили расширить условия получения статуса ветерана Великой Отечественной войны

«Так, информация о частях и соединениях внутренних войск, которые вели непрерывную борьбу с бандитизмом в западных регионах СССР в 1944–1950 годах в полном составе, содержится в перечнях, объявленных приказами внутренним войскам МВД — МГБ СССР. Последний такой приказ датируется 1951 годом. Определить стаж службы за участие в ликвидации бандитизма в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике в период после 1951 года можно было лишь в индивидуальном порядке, обратившись в специальную комиссию при МВД СССР. С начала 1950-х годов борьба велась уже с остатками вооруженного националистического подполья — с мелкими бандитскими группами и бандитами-одиночками. По данным ФКУ „Российский государственный военный архив“, общая численность частей внутренней охраны МВД, которые вели борьбу с бандитизмом, к 1 июля 1953 года составляла 21 351 человек».

Владимир Кошелев Депутат Госдумы