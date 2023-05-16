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В Госдуме предложили расширить условия получения статуса ветерана Великой Отечественной войны

Виктория Шанина
Сегодня в 12:11

В правительство России направили законопроект, который позволить увеличить количество военнослужащих, на которых распространяется статус ветерана Великой Отечественной войны. Авторы документа ждут отзыва кабмина, сообщил ТАСС депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев.

Добиться увеличения списка ветеранов хотят путем расширения перечня условий получения соответствующего статуса. Документ распространяется на рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел и органов госбезопасности, бойцов и командного состава истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии.

Сейчас к ветеранам Великой Отечественной войны, в частности, относят участников этих операций в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

«Так, информация о частях и соединениях внутренних войск, которые вели непрерывную борьбу с бандитизмом в западных регионах СССР в 1944–1950 годах в полном составе, содержится в перечнях, объявленных приказами внутренним войскам МВД — МГБ СССР. Последний такой приказ датируется 1951 годом. Определить стаж службы за участие в ликвидации бандитизма в западных областях Украины, Белоруссии и в Прибалтике в период после 1951 года можно было лишь в индивидуальном порядке, обратившись в специальную комиссию при МВД СССР. С начала 1950-х годов борьба велась уже с остатками вооруженного националистического подполья — с мелкими бандитскими группами и бандитами-одиночками. По данным ФКУ „Российский государственный военный архив“, общая численность частей внутренней охраны МВД, которые вели борьбу с бандитизмом, к 1 июля 1953 года составляла 21 351 человек».
Владимир Кошелев
Депутат Госдумы

По его словам, статус ветерана Великой Отечественной войны должны также получить люди, которые участвовали в операциях после 31 декабря 1951 года. Они «лишены государственной социально-правовой помощи, хотя фактически имеют на это право».

«Законопроектом предлагается внести изменения, скорректировав период привлечения военнослужащих для участия в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии, указав окончание этого периода 31 декабря 1953 года», — заключил депутат.

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