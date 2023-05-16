ФСБ хочет проводить обыски без решения суда

Обыски могут коснуться «помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». При этом ФСБ сможет изымать «подозрительные» документы, предметы или материалы, даже если они не имеют отношения к уголовному делу, а также не привлекать понятых, если следственные действия проходят «в труднодоступной местности», хватит лишь видеозаписи.