ФСБ хочет проводить обыски без решения суда

ФСБ опубликовала проект инструкции, которая позволит ей проводить обыски без решения суда. Обсуждение документа закончится в конце мая.
Право на обыск силовики получат при одобрении одного из руководителей ФСБ: первого замдиректора, руководителя департамента или управления, их замов или начальников территориального органа. При этом им придется оповестить суд в течение 24 часов после оперативно-разыскных мероприятий.
Воспользоваться этим правом сотрудники службы смогут в случаях, которые «не терпят отлагательств», — для предотвращения тяжких или особо тяжких преступлений или «угрозы государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности» России.
Обыски могут коснуться «помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств». При этом ФСБ сможет изымать «подозрительные» документы, предметы или материалы, даже если они не имеют отношения к уголовному делу, а также не привлекать понятых, если следственные действия проходят «в труднодоступной местности», хватит лишь видеозаписи.
По действующим нормам обыск уже может проходить без решения суда, напомнил юрист Алексей Прянишников в комментарии изданию «Новая газета. Европа»*. Такая мера предусмотрена статьей 165 УПК РФ и, по его словам, «активно используется правоохранительными органами в том числе и в политически мотивированных делах».