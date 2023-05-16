«Ведомости»: «Магнит» может запустить маркетплейс с непродовольственными товарами

Юрлицо ритейлера «Магнит», компания «Тандер» разместила в соцсетях ролик о «современном маркетплейсе» с непродовольственными товарами и доставкой в течение трех часов. Сейчас видео уже удалено, пишут «Ведомости».
По данным газеты, в ролике отмечалось, что на площадке будут представлены товары для дома и дачи, косметика и средства для ухода, бытовая техника, аксессуары для спорта и отдыха, мебель и другие товары «от партнеров и поставщиков».
Если информация из ролика достоверна, новый сервис будет называться «Магнит маркет». Заявка на регистрацию такого товарного знака была подана еще в апреле.
Как отмечают «Ведомости», товарный знак предполагает приоритет в 31 из 45 классов международной классификации товаров и услуг. В их числе спортивный и туристический инвентарь, кухонная утварь и техника, медицинские изделия, одежда и мебель.
Представитель «Магнита» подтвердил ведомостям, что компания готовит проект под название «Магнит маркет» и выпускала посвященную ему рекламу. Почему ролик был удален, не уточняется, все подробности обещают рассказать позже.