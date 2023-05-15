81-летняя Марта Стюарт стала самой пожилой моделью на обложке Sports Illustrated

81-летняя америкаканская телеведущая и писатльница Марта Стюарт стала самой пожилой моделью, появлявшейся на обложке журнала Sports Illustrated. Об этом стало известно из публикации на сайте издания.
Героинями выпуска 2023 года помимо Стюарт стали актрисы Меган Фокс и Брукс Надер и немецкая трансгендерная певица Ким Петрас. Они также снялись для обложки журнала.
«Каждую женщину сфотографировали в невероятном месте, где ее естественная красота могла сиять, в стиле, который подходит ее индивидуальной личности», — отметили авторы издания.
В этот раз они отказались от выбора темы года. Вместо этого они посвятили выпуск «видению, ощущению, надежде на то, что женщины могут жить в мире, где они не чувствуют никаких ограничений, внутренних или внешних».
Героини издания, как отметил главред Эм Джей Дей, постоянно развиваются. Стюарт, по словам журналиста, всегда «менялась вместе со временем и оказывалась на шаг впереди».
Фокс же назвал Дей «женщиной с интеллектом и внутренней красотой», Петрас — «источником вдохновения для сообщества ЛГБТК+», а Надер журнал характеризует как «яркий пример настойчивости».
Стюарт, Фокс и Надер сфотографировали для выпуска в Доминиканской Республике. Снимки, попавшие на обложку, сделали Рувен Афанадор, Грег Суэйлз и Джеймс Макари. Петрас снимал в Лос-Анджелесе фотограф Юй Цзай.