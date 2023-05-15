Продажи подержанных авто в России выросли на 40%

В апреле рынок автомобилей с пробегом в России вырос на 40,7% по сравнению с апрелем 2022 года, подсчитали в «Автостате». За месяц были куплены 495 тысяч машин с пробегом, это лишь на 2 тысячи ниже пика продаж в марте этого года.
«Авито Авто» отмечает, что спрос на авто не старше 10 лет растет быстрее предложения. Покупок стало на 43% больше тогда, как число объявлений о продаже увеличилось лишь на 22%. Средняя цена проданной машины на «Авито» составила 1,7 млн рублей, это на 2% выше, чем в марте. Чаще других россияне покупали Lada Granta (средняя цена — 580 тыс. руб.), Hyundai Solaris (1 млн руб.), Kia Rio (1 млн руб.), Toyota Camry (почти 2,5 млн руб.) и Lada Priora (495 тыс. руб.).
По данным «Авто.ру», средняя цена подержанного автомобиля не изменилась и составляет 1,5 млн рублей. Наиболее ходовыми на платформе остаются японские (26% среди всех совершенных сделок) и немецкие (24%) авто, за ними идут российские (15%) и корейские (13%) машины, лишь 8% продаж приходится на американский автопром.
Как «Коммерсанту» рассказал директор «Авилон Автомобили с пробегом» Николай Баскаков, внушительный рост сделок по подержанным авто вызван падением продаж весной прошлого года. Рынок просел, когда на территории Украины начались военные действия, а из России стали уходить зарубежных автопроизводители.
По мнению основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, предложение подержанных машин станет еще больше: «Курс доллара был достаточно высок. Соответственно, если в апреле был отток закупок, то в мае мы увидим хоть и незначительное, но падение притока свежих автомобилей до трех лет». С учетом текущего курса рубля приток машин стоит ожидать в июне–июле».
По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимира Желобова, на рынок поступают и хорошие авто в возрасте до трех лет, они приходят в автоцентры по trade-in, когда клиенты хотят пересесть в новые китайские машины. Однако число объявлений о их продаже продолжает снижаться.
Баскаков считает, что падающее предложение авто не старше трех лет может привести к росту цен на них: «На такие автомобили высокий спрос, и на рынке их не так много. Можно ожидать рост цен не более чем на 10%».