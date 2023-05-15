Продажи подержанных авто в России выросли на 40%

По мнению основателя автомобильного маркетплейса Fresh Дениса Мигаля, предложение подержанных машин станет еще больше: «Курс доллара был достаточно высок. Соответственно, если в апреле был отток закупок, то в мае мы увидим хоть и незначительное, но падение притока свежих автомобилей до трех лет». С учетом текущего курса рубля приток машин стоит ожидать в июне–июле».

По словам директора департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «Автоспеццентр» Владимира Желобова, на рынок поступают и хорошие авто в возрасте до трех лет, они приходят в автоцентры по trade-in, когда клиенты хотят пересесть в новые китайские машины. Однако число объявлений о их продаже продолжает снижаться.