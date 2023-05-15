«Марк Цукерберг сказал, что у него нет для меня автографа» и еще 6 историй встреч со знаменитостями

«Самая добрая знаменитость, [которую я видела], — Бейонсе. Это произошло почти двадцать лет назад. Я понятия не имела, что передо мной была она. Мы встретились в спа-салоне отеля, где несколько часов говорили о семье (со мной были дети) и интересных местах в городе, куда можно сходить. Уходя, я сказала: «Было здорово пообщаться с вами! Как вас зовут?» Ее друзья тогда посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Она вела себя так же, как все остальные в бассейне! А Риз Уизерспун была, без преувеличения, самой грубой! Я видела, как официанты плакали от общения с ней. Ей нравится ресторан, которым владеет моя приятельница, и когда она входит туда со своими подружками, персонал ссорится, чтобы не обслуживать ее столик», — runningonempty2nowhr.