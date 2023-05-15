«Марк Цукерберг сказал, что у него нет для меня автографа» и еще 6 историй встреч со знаменитостями

Глядя на публичный имидж человека, не всегда легко представить, как он на самом деле ведет себя в жизни: как реагирует на комплименты прохожих или как обращается с персоналом. Пользователи реддита рассказывают свои истории случайных встреч с селебрити. Собрали семь самых показательных.
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«Самая добрая знаменитость, [которую я видела], — Бейонсе. Это произошло почти двадцать лет назад. Я понятия не имела, что передо мной была она. Мы встретились в спа-салоне отеля, где несколько часов говорили о семье (со мной были дети) и интересных местах в городе, куда можно сходить. Уходя, я сказала: «Было здорово пообщаться с вами! Как вас зовут?» Ее друзья тогда посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Она вела себя так же, как все остальные в бассейне! А Риз Уизерспун была, без преувеличения, самой грубой! Я видела, как официанты плакали от общения с ней. Ей нравится ресторан, которым владеет моя приятельница, и когда она входит туда со своими подружками, персонал ссорится, чтобы не обслуживать ее столик», — runningonempty2nowhr.
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«Том Хиддлстон был на съемках в моем городе, когда вышла первая часть «Стражей Галактики». Кинотеатр был примерно наполовину пуст, [Хиддлстон] сидел в одном ряду со мной и моей девушкой, был в кепке и оставался незамеченным. Когда фильм закончился, мы проходили мимо него, и я сказал, что я фанат его творчества. Он ответил довольно пренебрежительно и быстро ушел. Мы немного расстроились, но не приняли это на свой счет. Выйдя из кинотеатра, мы увидели, что [Хиддлстон] ждет у выхода. Он подошел и объяснил, что не хотел лишнего внимания — «актера Marvel заметили на показе фильма Marvel». Он провел с нами 20 минут, общаясь о фильмах и книгах. Очень милый парень и, казалось, искренне хотел поболтать», — greensad.
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«По роду своей работы я встречаюсь со многими знаменитостями, и Адам Сэндлер, безусловно, один из моих любимцев. Он всегда очень уравновешенный, куда бы он ни пришел, и он всегда говорит пожалуйста и спасибо. Худшая [знаменитость], безусловно, Крис Дженнер. Она в буквальном смысле дожидается приезда папарацци, прежде чем выйти из своего автомобиля. У нас нет таких проблем ни с кем другим. Я почти уверен, что она вызывает их сама. Она никого не уважает, и с ней трудно работать», — ibpocket.
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«Мой друг работает телохранителем, и однажды ему было поручено сопровождать Рианну. Он сказал, что никогда не встречал человека, который был бы так груб со своими подчиненными, как она. Она якобы бросала вещи в работников сцены и ужасно отзывалась о своих визажистах и стилистах», — Excellent-Captain-93.
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«Раньше я работал в курортном отеле в Дейтона-Бич. Самой доброй знаменитостью, которую я встретил, был Бен Аффлек, который приехал на мероприятие, но захотел немного побыть в уединении. Мы выкурили по сигарете в зоне для сотрудников, и он был со всеми очень мил. Худшей была Шерил Кроу, которая настояла на том, чтобы с ней в номере остановился ее золотистый ретривер (хотя мы не разрешали держать домашних животных), буквально всем отдавала приказы и заставила своего помощника вывести собаку на прогулку в три ночи», — Wild_Alaskan.
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«Я познакомилась с Марком Цукербергом, когда мне было лет тринадцать, в тренажерном зале для скалолазания (на удивление, ему нравилось скалолазание). Когда он уходил, я попросила у него автограф (полагаю, это естественно), но он сказал, что у него его нет. Он был довольно невозмутим, но все еще вежлив», — Assignment-Yeet.
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«Я встретил Хозиера в баре отеля недалеко от места, где он выступал следующим вечером. Он был значительно выше, чем я ожидал, а еще добрым, мягкоголосым и хладнокровным. Он явно был очень уставшим, но все равно поболтал со мной за кружкой пива. 10 из 10, я бы снова выкурил с ним по сигаретке, — deadpan.