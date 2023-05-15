В России открыли новые виды клещей. Они могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила

В России открыли три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила. Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.
Кандидат биологических наук, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова рассказала, что обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae. По словам специалистов, эти паразиты широко распространены в Сибири и Монголии.
«Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго — целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума», — уточнила она.
Один из клещей был получен в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные паукообразные были собраны учеными прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.