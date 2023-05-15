В России открыли новые виды клещей. Они могут переносить чуму и лихорадку Западного Нила

Один из клещей был получен в 2020 году из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ, когда были обследованы имеющиеся коллекции летучих мышей. Остальные паукообразные были собраны учеными прижизненно с отловленных в Бурятии и Туве рукокрылых, которые затем были отпущены в природу.