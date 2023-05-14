За безопасностью на Каннском фестивале будут следить 1 тыс. полицейских и частных охранников

Власти Франции усилили меры безопасности на 76-м Каннском кинофестивале. Будет привлечено около тысячи полицейских, жандармов и агентов частных охранных служб, пишет «Интерфакс» со ссылкой на французскую газету Le Figaro.
«На суше, в море и в воздухе все предпринимается для того, чтобы не допустить провалов», — супрефект округа Грасс (департамент Приморские Альпы) Жан-Клод Жёне.
По его словам, в департаменте ранее проходили теракты. Кроме того, в стране наблюдается напряженная социальная ситуация, в частности, профсоюзы грозятся отключать электричество во время проведения крупных событий.
В наиболее охраняемых зонах установят защитные барьеры и терминалы для предупреждения несанкционированных проникновений. Наиболее поднадзорным периметром будет зона Дворца фестивалей, где будет проходить киносмотр
Также в Каннах разместили 833 камеры видеонаблюдения, как пояснил Жан-Клод Жёне, по одной на 88 жителей. В мэрии добавили, что это «самая густая сеть во Франции».
В этом году Каннский кинофестиваль стартует уже через два дня, 16 мая, и продлится до 27 мая.